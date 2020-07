Instagramaccount deelde verhalen over misbruik: 'Hij is een vuile smeerlap'

Misbruik - NOS

Op Instagram deelden 'abuser-accounts' afgelopen week verhalen van vooral vrouwen die zeggen dat ze seksueel zijn misbruikt. Op het grootste account, dat na ruim een week al meer dan 13.000 volgers had, ging het om tientallen posts . Het account is inmiddels verwijderd. De verhalen gaan over tientallen onbekende en bekende mensen, vaak uit de hiphopwereld. In veel van de verhalen wordt de vermoedelijke dader bij naam genoemd. We kiezen ervoor de namen van de beschuldigden en de accountnaam hier niet te noemen, omdat we de beschuldigingen op dit moment niet kunnen checken. De politie kent het account en is daar niet over te spreken, laat een woordvoerder weten. "Iemand wordt beschuldigd zonder zich te kunnen verweren. De verhalen op dit account zijn voor ons geen reden daar nu onderzoek naar te doen. Maar als mensen aangifte willen doen van een strafbaar feit, moet dat altijd kunnen."

Quote Hij heeft meerdere keren minderjarige meisjes backstage geprobeerd te krijgen. Om ze daar vervolgens alcohol en coke te geven. Hij is een vuile smeerlap en mensen moeten het weten. Stuk uit een van de verhalen

De verhalen op het account zijn - ondanks de recente verwijdering - niet zonder consequenties geweest. Zo laat gitarist en producer Mick Langenberg via Instagram weten samenwerkingen te hebben stopgezet. "Ik heb hier gesprekken over gehad met mensen uit de scene, en ook bewijs gezien van sommige verhalen. Zeker omdat ik veel met vrouwen samenwerk - zoals S10 en Linde Schöne - wil ik me distantiëren van mensen die dit soort dingen doen." Volgens hem is het in de hiphopscene nu het gesprek van de dag, maar heeft het daarbuiten ook impact. "Ik kreeg al een bericht van iemand uit de theaterwereld die dit thema wil oppakken. En ik krijg allemaal persoonlijke berichten van meiden die zeggen dat ze zijn aangerand door een BN'er, een dj of een acteur en vragen waar ze hun verhaal kunnen doen."

Bij het grootste hiphoplabel van Nederland zijn er ook gesprekken naar aanleiding van de verhalen op het account, zegt Vincent Patty, algemeen directeur van TopNotch en NoahsArk. "We hebben de verhalen ook gezien en het er intern over gehad, ook met artiesten die worden genoemd en met wie we samenwerken. Het is natuurlijk tragisch voor de slachtoffers dat dit gebeurt, en een probleem dat breder speelt in de maatschappij." Een aantal beschuldigden heeft ook verontschuldigend gereageerd online. Zo schrijft iemand op Instagram dat hij "erkent dat de verschrikkelijke zaken waarover gesproken wordt helaas aan de orde van de dag zijn in de muziekwereld. Het spijt me dan ook ten zeerste dat er mensen zijn die zich zo voelen door mij".

NOS Stories sprak met de beheerder van het account via Instagram. "Ik ben deze pagina begonnen omdat ik zelf slachtoffer ben van seksueel misbruik. Ik wilde aangifte doen, maar is dat mij afgeraden door de politie. Ik wilde een veilige haven creëren voor slachtoffers: een plek waar ze wel geloofd en gehoord worden. Daarnaast gaat het om het herkennen van verhalen, en elkaar behoeden voor bepaalde mensen. Ik weet nu dat dertig andere vrouwen hetzelfde hebben meegemaakt met mijn verkrachter." Bij hulporganisatie Fier vinden ze het account een slecht plan. "Daders worden hierdoor ook slachtoffers. Geweld gebruiken omdat iemand anders jou geweld heeft aangedaan: dat is niet de oplossing. Je kan beter naar de politie gaan, als je dat niet durft, kan je er ook anoniem met iemand over chatten met professionals."