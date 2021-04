Messi houdt Barcelona in spoor van koploper Atlético

In de strijd om de titel in Spanje hebben Atlético Madrid en Barcelona geen fouten gemaakt. Koploper Atlético won donderdag aan het begin van de avond in eigen huis met 2-0 van Huesca, enkele uren later zegevierde ook Barcelona. Aan de hand van Lionel Messi schoven de Catalanen het stugge Getafe met 5-2 aan de kant. De Argentijnse vedette nam twee treffers voor zijn rekening.

Messi opende de score na een prachtige dieptepass van Sergio Busquets. Getafe mazzelde vervolgens bij de daaropvolgende gelijkmaker, want een schot van Ángel Rodríguez vloog via Clement Lenglet binnen.

Ook de 2-1 was een eigen doelpunt, al viel die nu aan de andere kant. Sofian Chakla dacht de bal terug te spelen op zijn keeper, die echter net zijn doel uit was gekomen. Vijf minuten later deed Messi weer van zich spreken met de 3-1: hij scoorde in de rebound na een schot op de paal.

Enes Unal (ex-FC Twente) bracht met een benutte penalty de spanning terug, maar die verdween toen Ronald Araujo uit een hoekschop raak kopte. Antoine Griezmann benutte in blessuretijd een strafschop.