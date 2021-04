Koploper Atlético eenvoudig langs laagvlieger Huesca

Atlético Madrid is in de strijd om de Spaanse titel de wedstrijd tegen het laaggeklasseerde Huesca zonder averij doorgekomen. De lijstaanvoerder won donderdagavond in eigen huis met 2-0.

Promovendus Huesca staat slechts achttiende, maar kreeg al in de vierde minuut een joekel van een kans. Dimitris Siovas stuitte echter op de prima keepende Jan Oblak. Daarmee was de koek wel op voor de ploeg uit Aragón.

Atlético had de regie stevig in handen, al creëerde het niet al te veel kansen. Alleen Ángel Correa scoorde voor rust: de Argentijn speelde zich met een knappe actie vrij en schoot beheerst binnen. Pas in de 79ste minuut gooide Yannick Carrasco het duel in het slot.

Later vanavond: Barcelona-Getafe

FC Barcelona speelt om 22.00 uur thuis tegen Getafe. De ploeg van Ronald Koeman heeft nu nog twee wedstrijden minder gespeeld dan koploper Atlético en kan de achterstand vanavond verkleinen tot vijf punten.