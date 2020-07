Tweede Kamer wil nieuw OMT-advies over mondkapjes

Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet nieuw onderzoek laat doen naar het inzetten van mondkapjes. Een meerderheid van VVD, CDA, ChristenUnie, D66, SP, SGP, GroenLinks en PvdA vindt dat het kabinet het OMT (Outbreak Managament Team) om nieuw advies moet vragen, zo laten ze aan de NOS weten.

De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam riepen het kabinet deze week op meer maatregelen voor te bereiden nu het aantal besmettingen stijgt en mensen de anderhalvemetermaatregel niet altijd naleven. Aboutaleb en Halsema vinden dat het kabinet op meer plekken een mondkapjesplicht kan overwegen.

Volgens de PvdA is het OMT-advies over mondkapjes al weer van enige tijd terug, en zijn er inmiddels nieuwe studies over mondkapjes, zoals onlangs onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarin was de conclusie dat het dragen van mondkapjes helpt om verspreiding van het virus tegen te gaan.

VVD-Kamerlid Veldman noemt de oproep van de burgemeesters "begrijpelijk". "Misschien is een bredere mondkapjesplicht een mogelijke oplossing, maar er kleven ook nadelen aan zoals een belemmering in de persoonlijke levenssfeer. Het is daarom goed een nadere verkenning te doen naar plussen en minnen van een mondkapjesplicht. Als het na OV ook in andere sectoren iets toevoegt dan moeten we dat doen, als het louter schijnveiligheid creëert dan moeten we het niet doen".

Ook andere partijen denken dat er voor- en nadelen aan mondkapjes zitten. Het CDA is het met minister Grapperhaus eens dat afstand houden effectiever is. "Maar we horen graag de laatste stand van zaken en visie op mondkapjes van het OMT", aldus Kamerlid Van den Berg.

GroenLinks vroeg het kabinet al eerder te kijken naar een mondkapjesplicht in de horeca.

Dinsdag meldde het RIVM dat het aantal besmettingen in een week tijd is verdubbeld, van 534 naar 987. Tegelijkertijd steeg het percentage positieve tests met twee derde.

Forum voor Democratie gaat in reactie op vragen van de NOS niet specifiek in op de vraag of mondkapjes verplicht moeten worden. Wel vindt de partij dat kwetsbare groepen beschermd moeten worden, dat er "zeer frequent" moet worden getest en dat er controles bij terugkomst op vliegvelden moeten zijn. De PVV heeft nog niet gereageerd.

Afstand houden

Eerder vandaag liet een woordvoerder van het kabinet weten dat het kabinet nog geen reden ziet om een nieuw OMT-advies te vragen.

Het OMT zelf heeft ook geen voornemens nu bij elkaar te komen, aldus een woordvoerder van het OMT.

Niet alle burgemeesters in ons land vinden een mondkapjesplicht verstandig. Hubert Bruls, burgemeester in Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt het juist een onverstandig idee om op korte termijn een mondkapjesplicht in openbare ruimtes in te voeren, en ziet dat veel burgemeesters dat idee delen.

"De kern van ons beleid is afstand houden. Dat voorkomt besmettingen. Met een mondkapje op, loop je het risico dat de anderhalve meter afstand niet meer wordt nageleefd", zei Bruls in Spraakmakers op NPO Radio 1.

In verschillende Europese landen is het dragen van een mondmasker in openbare gelegenheden inmiddels verplicht. Onder meer Frankrijk en België kennen de plicht om het gezicht te bedekken in afgesloten openbare ruimtes, zoals winkels, bioscopen en gebedshuizen.