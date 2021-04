Ajax morst punten tegen Utrecht in aanloop naar 35ste landstitel

De kans vanaf elf meter werd benut door Simon Gustafson, die zijn zestiende eredivisiedoelpunt in dienst van FC Utrecht en zijn dertiende vanaf de strafschopstip maakte. Alleen Sébastien Haller, die tegenwoordig het shirt van Ajax draagt, was als speler van Utrecht trefzekerder vanaf elf meter. Hij schoot veertien penalty's tegen de touwen.

De Amsterdammers hadden het duel in handen, maar het was Utrecht dat op voorsprong kwam in de Johan Cruijff Arena. Gyrano Kerk werd in het strafschopgebied gevloerd door Nicolás Tagliafico en na tussenkomst van de VAR werd de bal op de stip gelegd.

Dusan Tadic stond al na ruim een minuut oog in oog met doelman Eric Oelschlägel. De inzet van de Serviër was echter te zacht, waardoor de Utrecht-verdediging de bal nog voor de doellijn kon wegwerken.

Na het openingsdoelpunt werden de bezoekers brutaler, maar ook Ajax bleef de aanval zoeken. Het was mede aan Oehlschlägel te danken dat de stand halverwege nog 1-0 in het voordeel van Utrecht was. De Duitse doelman bracht knap redding op een inzet van David Neres en had even later een goede reactie in huis op een kopbal van Haller.

Grote kansen

Het spel golfde ook in de tweede helft op en neer. Adam Maher was dicht bij de 2-0, maar zijn vrije trap vloog rakelings naast het doel. Aan de andere kant had Devyne Rensch de gelijkmaker op zijn schoen.

De jonge verdediger schoot echter tegen Willem Janssen aan en in de kluts die daarop volgde, dacht invaller Davy Klaassen alsnog de 1-1 te maken, maar hij werd teruggefloten wegens vermeend buitenspel. Ook Edson Álvarez (kopbal op de lat) en Tadic (inzet geblokt door Janssen) waren gevaarlijk voor het doel van Oehlschlägel.

Met nog ruim twintig minuten te spelen was het dan alsnog raak voor Ajax. Álvarez liep zich knap vrij en rondde de assist van Tadic af. Utrecht werd vervolgens steeds verder teruggedrukt door de thuisploeg, die nadrukkelijk op jacht ging naar de 2-1 en daarmee de overwinning.

Dat het toch bij een gelijkspel bleef, kwam onder andere door een katachtige reactie van Oehlschlägel op een harde kopbal van Klaassen.