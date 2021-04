Atalanta na rood voor Gosens en gelijkspel tegen Roma niet naar tweede plaats

Atalanta heeft in de Serie A verzuimd de tweede plaats van AC Milan over te nemen. Bij een zwak spelend AS Roma kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

AS Roma schakelde onlangs Ajax uit in de Europa League, maar in de competitie loopt het niet lekker. Atalanta, dat begon met Robin Gosens en Marten de Roon, had vrij spel en dartelde door de lekke Romeinse defensie. Met die ruimte deed de ploeg echter veel te weinig.

In de eerste helft kon alleen Roeslan Malinovsky het net vinden op aangeven van Gosens, de middenvelder die zowel de Nederlandse als Duitse nationaliteit bezit.