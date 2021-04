Wereldleiders doen toezeggingen over klimaat

Op een virtuele klimaattop met veertig wereldleiders zijn allerlei toezeggingen gedaan over de aanpak van klimaatverandering. De Amerikaanse president Biden kondigde bij de start ervan aan dat de VS de uitstoot van broeikasgassen in 2030 verder zal terugbrengen.

Ook landen als Canada, Japan en Brazilië kwamen met een nieuw klimaatdoel. Zo moet de uitstoot in Japan in 2030 zijn teruggebracht met 46 procent ten opzichte van het jaar 2013. Eerder streefde het land nog naar 26 procent daling.

De Europese Commissie maakte bekend dat de emissiehandel zal worden uitgebreid naar gebouwen en de transportsector. Voorzitter Ursula von der Leyen effende daarmee de weg voor de geplande herziening van de koolstofmarkt in de Europese Unie.

Deze emissiehandel vormt de ruggengraat van de Europese klimaatplannen. "We zullen ervoor zorgen dat emissiehandel niet alleen werkt voor energieopwekking en industrie, maar ook voor transport en gebouwen", zei Von der Leyen.

Steenkool

China kondigde geen nieuw uitstootdoel aan. Wel kwam bij monde van president Xi de toezegging dat zijn land het gebruik van steenkool aan banden gaat leggen, te beginnen over vijf jaar.

Het zijn allemaal mooie woorden, die indrukwekkend klinken. Tegelijk is nog allerminst duidelijk hoe al die landen die doelen willen bereiken. Ook de leiders van kwetsbare landen kwamen aan het woord. Zo zei president Kabua van de Marshalleilanden dat het terugdringen van de uitstoot cruciaal is voor zijn land.

"Te vaak horen kwetsbare landen dat scherpe emissiedalingen te kostbaar zijn", zei hij. En premier Holness van Jamaica benadrukte: "Grote uitstoters zullen financieel meer moeten bijdragen aan het probleem."

Financiering

Op een andere sessie vandaag werd gesproken over financiering. Dat wil zeggen: over manieren hoe klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden betaald kunnen worden. Daaraan deden ook paus Franciscus en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry mee.

Op de gespreksagenda van een andere groep deelnemers stond hoe landen zich het best kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast spreken ministers van Defensie over de gevolgen voor de mondiale veiligheid.

Op de tweede dag van de klimaattop, morgen, zal het gaan over technische oplossingen en economische kansen. Bill Gates is dan een van de sprekers.