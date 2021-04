Blaszka grijpt naast medaille op EK worstelen

Bij de EK worstelen in Warschau heeft Jessica Blaszka in de klasse tot 55 kilogram naast een medaille gegrepen. In de strijd om brons verloor de Limburgse met 9-4 van de Oekraïense Chrystyna Demko.

De 28-jarige Blaszka veroverde in 2019 brons en in 2020 zilver (beide keren in de klasse tot 53 kilogram). Ze verloor woensdag in de halve finales van Stalvira Orsjoesj, die haar in maart op het olympisch kwalificatietoernooi in Boedapest ook al de baas was en die in Polen uiteindelijk haar derde Europese titel veroverde.

Tegen Demko mocht Blaszka nog wel op voor de strijd om de derde plaats, maar de Oekraïense nam haar Nederlandse tegenstander twee keer in een houdgreep en liet haar vervolgens geen moment meer in de wedstrijd komen. Demko werd in 2019 vijfde op de WK voor beloften en deed voor het eerst mee bij de senioren.

Olympische Spelen

Bij de EK waren geen startbewijzen voor de Olympische Spelen te verdienen. Blaszka liep bij het olympisch kwalificatietoernooi eerder dit jaar plaatsing mis, maar heeft nog altijd wel een kans om naar Tokio te gaan: in mei is er een OKT voor alle worstelaars die zich dan nog niet hebben geplaatst.

Blaszka was in 2016 de eerste vrouwelijke Nederlandse worstelaar ooit op de Spelen. In Rio de Janeiro strandde ze echter al in de eerste ronde.