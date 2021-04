Nadal wurmt zich in Barcelona langs Nishikori naar kwartfinales

Rafael Nadal heeft bij het ATP-toernooi in Barcelona de kwartfinales gehaald. Zijn Japanse opponent maakte het hem wel lastig, maar Nadal hield stand en won in drie sets: 6-0, 2-6, 6-2.

De als eerste geplaatste Nadal, elfvoudig winnaar in Barcelona, had in de eerste set weinig moeite met Nishikori, toernooiwinnaar in 2014 en 2015. De Japanner besloot na het kansloos verloren eerste bedrijf echter uit een ander vaatje te gaan tappen.

Zo nam hij in het vervolg de bal sneller om de Spanjaard minder tijd te geven om zware spinballen te slaan. Ook met dropshots bracht hij Nadal vaak in de problemen. Die tactiek betaalde zich uit en in de derde set kreeg Nishikori meteen drie breekkansen.

Goed resultaat

Nadal bleef desalniettemin overeind, overleefde ook met moeite zijn tweede opslaggame en sloeg vervolgens zelf wel toe. Nishikori was uit het veld geslagen en toonde daarna geen vechtlust meer.

In de kwartfinales treft Nadal nu de Brit Cameron Norrie. De Spanjaard aast op een goed resultaat, nadat hij vorige week in Monte Carlo, waar hij ook elf keer zegevierde, zijn meerdere had moeten erkennen in Andrej Roeblev die hem aan de kant schoof in drie sets.