Explosief Eindhoven blijkt speelgoedhandgranaat

Een projectiel dat een voorbijganger vanmiddag ontdekte in de Bartoklaan in Eindhoven blijkt van plastic te zijn. De Explosieven Opruimingsdienst kwam eraan te pas om dat te constateren.

Een voorbijganger ontdekte de op het oog echt lijkende handgranaat vanmiddag rond 15.00 uur en alarmeerde de politie. Die zette uit voorzorg de omgeving af en ontruimde zestien nabijgelegen woningen.

De politie gaat ervan uit dat het stuk speelgoed zonder kwade bedoelingen is achtergelaten en zegt dat het onderzoek daarmee is afgerond. De straat is weer vrijgegeven en de bewoners mogen weer terug naar huis.