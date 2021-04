Duitse turnsters klaar met 'seksistische' outfit; geen hoog opgesneden pakje meer

Strak, hoog opgesneden en soms met korte mouwen: een aantal Duitse turnsters is klaar met de gebruikelijke wedstrijdoutfit. Op de openingsdag van de Europese kampioenschappen in Basel verscheen Sarah Voss gisteren in een wedstrijdpak met lange mouwen en pijpen.

Landgenoten Elisabeth Seitz en Kim Bui hebben aangekondigd dat zij morgen, bij de meerkampfinale, het voorbeeld van Voss zullen volgen. Het wedstrijdtenue voor vrouwen is al langer onderwerp van gesprek, maar nog niet eerder maakten vrouwelijke turners zo'n statement.

Veel turnsters vinden de hoog opgesneden pakjes onprettig, zegt Voss tegen de Duitse zender ZDF. Zo kruipen ze vaak op in de bilnaad en zijn ze erg strak. Volgens haar was er binnen de nationale Duitse ploeg al langer discussie over de broeken. "Als kind vond ik de pakjes niet zo erg, maar toen ik in de puberteit kwam begon ik het wel ongemakkelijk te vinden. Je voelt je soms heel naakt", zegt Voss.

Geen punten aftrek

Een pak dat langer is en de benen bedekt, is volgens de internationale kledingvoorschriften toegestaan; het levert de Duitse vrouwen dus geen puntenaftrek op bij de EK. Bij trainingen worden de broeken al veel langer gebruikt, vertelt Voss. Maar bij wedstrijden gebeurde dat tot nu toe enkel om religieuze redenen.

Elisabeth Seitz zegt tegen de ZDF: "We trainen al dagelijks in broeken. Op een gegeven moment vroegen we ons af: waarom dragen we die dan niet tijdens wedstrijden? Waarom zouden we ons bij een competitie niet ook comfortabel voelen?"

Opkruipend pakje

Ook in Nederland zijn de kledingvoorschriften bij het turnen al langer in beweging, zegt de turnbond KNGU. In 2018 werd de dresscode verruimd, waardoor een langere broek geen puntenaftrek meer betekende. "Een turnbroek(je) moet nauwsluitend zijn, passen bij de bovenkleding en voldoen aan sportieve veilige en esthetische principes", luidt het voorschrift nu.

De bezwaren die de Duitse ploeg uitspreekt, leven ook bij Nederlandse turnsters. Nederlandse turnsters vinden de korte turnpakjes op foto's vaak oncharmant ogen en het is bovendien onprettig als een pakje in de bilnaad opkruipt, zegt een woordvoerder van de KNGU. Turnsters die het pakje uit de bilnaad trokken, konden vroeger op strafpunten rekenen.

In Nederland mogen turnsters inmiddels ook een broek(je) over het turnpak dragen. Bij een oefenwedstrijd die begin april in Heerenveen werd gehouden, droegen de Nederlandse vrouwen zelfs allemaal zo'n broek.

Volgens de KNGU is de keuze van de Duitse vrouwen deze week opvallend. De internationale dresscode schrijft namelijk al jaren voor dat een langer turnpak gewoon gedragen mag worden bij wedstrijden.

Voss zelf hoopt dat andere turnsters haar voorbeeld zullen volgen. "Ik heb laten zien dat je je prettig kunt voelen en er tegelijkertijd goed uit kunt zien."