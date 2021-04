Onzuiverheden in AstraZeneca-vaccin mogelijk oorzaak zeldzame bijwerking

Vaccin AstraZeneca - ANP

De zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin, trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes, kan misschien wel worden voorkomen, denken Duitse wetenschappers. De wetenschappers hebben in het vaccin minuscule resten van duizend soorten menselijke eiwitten aangetroffen die daar niet thuishoren. Door de vaccins beter te zuiveren, kunnen toekomstige problemen wellicht worden voorkomen, staat in een voorpublicatie van de wetenschappers waar de Volkskrant over schrijft. De zeldzame bijwerking is tot nu toe acht keer gemeld door Nederlanders na inenting met AstraZeneca. Een vrouw is aan een bloedprop in de longen overleden. "Het is wel een interessant idee over wat er aan de hand kan zijn", zegt Anke Huckriede. Zij is vaccinoloog aan het UMC Groningen. "Maar", zo zegt ze, "het moet nog wel verder onderzocht worden. Dit is niet het einde van het verhaal."

CBG wacht definitieve publicatie af Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen laat in een reactie weten dat alle informatie wordt meegenomen die belangrijk is voor de beoordeling van het vaccin. "Dus ook dit Duitse onderzoek", zegt een woordvoerder. "Het gaat nu om een voorpublicatie. We wachten de definitieve publicatie af. Het is nu te vroeg om hier inhoudelijk op te reageren. Iedere bijdrage van de wetenschap kan helpen om het werkingsmechanisme beter te snappen." Er zijn bij de markttoelating geen belangrijke stappen overgeslagen in het beoordelen van de kwaliteit van dit vaccin, zegt het CBG. "Net zoals bij alle andere vaccins is op een vergelijkbare manier gecontroleerd. Het EMA heeft eerder geconcludeerd dat er geen kwaliteitsproblemen zijn met de batches van het AstraZeneca-vaccin die op de markt zijn."