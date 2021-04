Ajax op achterstand tegen Utrecht, Gustafson benut penalty

Zesvoudig Frans kampioen Girondins de Bordeaux zit in zwaar weer. Het Amerikaanse King Street, dat een meerderheidsbelang heeft in de club, wil niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Daardoor is de toekomst van Bordeaux ongewis.

In het verleden speelden onder anderen Zinédine Zidane, Alain Giresse en Bertus de Harder voor de Fransen. Nederlander De Harder veroverde met Bordeaux de eerste landstitel in 1950 en is ereburger van de stad.