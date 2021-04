'Scholen krijgen te weinig tijd om coronamiljarden uit te geven'

Les op de PWA school in Echteld - Nieuwsuur

Hoe kunnen scholen de coronaschade beperken en de achterstanden wegwerken die leerlingen door de lockdowns hebben opgelopen? Dat is de vraag waar het Onderwijs-OMT, een groep van twaalf wetenschappers op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid, zich de afgelopen tijd over boog. Er is een enorme zak geld beschikbaar: 8,5 miljard euro krijgen scholen de komende 2,5 jaar, vrij besteedbaar. Een van de belangrijkste adviezen van de experts is: verleng die periode. "Nu moeten scholen in hoog tempo geld gaan uitgeven aan zomerscholen, bijscholing, etcetera. Daarin schuilt wel een gevaar", zegt hoogleraar Inge de Wolf, een van de deskundigen. "Kies je dan wel voor wat echt werkt?"

Van de 8,5 miljard gaat 6 miljard naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het hoger onderwijs krijgt 1,5 miljard. Een basisschool krijgt gemiddeld 180.000 euro. Een middelbare school komt gemiddeld uit op 1,3 miljoen euro.

Net als de onderwijsinspectie vorige week, roepen de experts op de miljarden niet alleen in te zetten om op korte termijn de gaten in de kennis van leerlingen te dichten, maar vooral om het onderwijs structureel te verbeteren. "Je moet twee sporen bewandelen", zegt De Wolf. "Werk achterstanden snel weg, én voer beter geïnformeerd werken in." Dit laatste zou een grote omslag betekenen, zegt ze, want het vereist dat we sommige bestaande onderwijsmethoden overboord gooien. "We zijn een land waarin we heel weinig weten over wat werkt in het onderwijs. We doen hier vaak dingen waarvan we denken dat het goed is omdat we er nou eenmaal ervaring mee hebben. Maar die werken niet altijd." Jaarlijks verlaten duizenden jongeren het onderwijs zonder dat ze goed genoeg kunnen lezen, schrijven of rekenen. Dat probleem was er al voor corona. Wat dat betreft biedt de pandemie ook een kans. De Wolf: "Er zijn nu nog te veel scholen die niet gewend zijn te werken op basis van methoden die bewezen effectief zijn."

Zomerscholen nuttig? Voor kinderen die door het afstandsonderwijs een achterstand hebben opgelopen, is ook de korte termijn belangrijk. Als het aan minister Slob ligt, organiseren alle basisscholen dit jaar een zomerschool waarin kinderen hun taal- en rekenvaardigheid ophalen. Het Onderwijs-OMT komt hiervoor met een aantal adviezen. Zo werken gespreide lessen beter dan een kort en intensief zomerprogramma, en moeten de extra lessen aansluiten bij het reguliere schoolprogramma en bij de individuele behoeftes van leerlingen. De Wolf: "Als ze effectief zijn, leveren ze zo'n twee maanden winst op." Scholen zelf hebben heel verschillende ideeën over de invulling van het zomeronderwijs. Zo organiseert de Wilhelminaschool in Rotterdam al jaren een zomerprogramma "om kinderen naar een hoger niveau te tillen", zegt directeur Harry Vos. "We zijn een school die gewend is met achterstanden om te gaan omdat we kinderen hebben met een anderstalige achtergrond. In de zomerschool proberen we wat extra aandacht te besteden aan de basisvaardigheden maar ook daarnaast wel de creatieve elementen de aandacht te geven."

Quote Je kunt het beste de zomerschool met eigen mensen organiseren. Externe bureaus zijn second best. Inge de Wolf, onderwijsexpert