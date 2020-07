Oud-wereldkampioen 1.500 meter Manangoi voorlopig geschorst

Atleet Elijah Manangoi is voorlopig geschorst door de integriteitscommissie van de internationale atletiekunie. De Keniaan, in 2017 wereldkampioen op de 1.500 meter, heeft vorig jaar drie keer zijn 'whereabouts' niet goed ingevuld.

De 27-jarige Manangoi zei in een verklaring dat hij inderdaad drie dopingtests heeft gemist, maar dat het niks te maken had met verboden middelen. "Ik heb altijd als schoon atleet deelgenomen aan wedstrijden."

Manangoi, vicewereldkampioen in 2019, is al de derde winnaar van goud op een WK die voorlopig geschorst is vanwege het missen van dopingcontroles. Salwa Eid Naser uit Bahrein (400 meter in 2019) en de Amerikaan Chris Coleman (100 meter in 2019) mogen tot nader order evenmin wedstrijden lopen.

De Keniaanse marathonloper Wilson Kipsang werd begin juli voor vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. Kipsang was sinds januari al voorlopig geschorst.