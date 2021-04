Kamer onderbreekt reces voor debat over toeslagenaffaire

De Tweede Kamer komt volgende week terug van reces om te debatteren over de nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire. De Kamer wil uiterlijk maandag een brief van het kabinet over de berichten dat er doelbewust informatie is achtergehouden voor het parlement.

RTL Nieuws meldde gisteren dat in 2019 in de ministerraad werd besloten om Kamerleden niet alle stukken te sturen waar ze om hadden gevraagd. Uit de notulen van de ministerraad zou verder blijken dat ministers veelvuldig klaagden over 'lastige' Kamerleden, zoals CDA'er Pieter Omtzigt.

Het kabinet moet morgen beslissen of de notulen van die vergaderingen openbaar gemaakt worden, zoals sommige Kamerleden willen. Dat is zeer uitzonderlijk, want die notulen blijven normaal gesproken twintig jaar geheim. Het idee daarachter is dat bewindspersonen in vertrouwelijkheid met elkaar moeten kunnen discussiëren.

Precedent

Demissionair premier Rutte zei gisteren dat er niets onoorbaars is gebeurd tijdens de vergaderingen van het kabinet. Uit kringen rond hem is te horen dat hij wel bereid is de notulen openbaar te maken. Maar dat is een besluit van de hele ministerraad en niet iedereen vindt het een goed idee. Het zou een precedent scheppen, waardoor ministers en staatssecretarissen zich niet meer vrij zouden kunnen voelen om alles te zeggen tijdens de vergaderingen.

Het debat van volgende week werd aangevraagd door Denk-leider Farid Azarkan. Wanneer het precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het is volgende week meireces in politiek Den Haag.

Kabinetsformatie

De kwestie kan ook gevolgen hebben voor de kabinetsformatie. Daarbij speelt het gebrek aan vertrouwen nu al een grote rol na het uitlekken van de notitie met daarin de aantekening 'Positie Omtzigt, functie elders'. Het kwam Rutte op een motie van afkeuring te staan.

Het is de bedoeling dat informateur Tjeenk Willink volgende week met zijn eindverslag komt, en ook daarover zal een debat worden gehouden.