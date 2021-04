Niet langer testen en winkelen: Duitse stad Tübingen staakt proef

Tübingen verwierf in maart internationale bekendheid met het project. Als eerste gemeente in Duitsland bood ze op verschillende plekken in het stadscentrum gratis coronatesten aan. Met een negatieve uitslag ontvingen burgers een dagkaart waarmee ze weer vrij op het terras konden zitten en zonder afspraak konden winkelen. Ook musea en theaters konden op deze manier weer bezoekers ontvangen.

In no time kreeg het universiteitsstadje van ruim 90.000 inwoners een golf van toeristen over zich heen. Op het hoogtepunt werden 36.000 coronatests per dag afgenomen; vooral bij dagjesmensen van buiten de regio die ook snakten naar een biertje op het terras of een toneelvoorstelling. Het werd er zelfs zo druk dat het hele doel van het project - veilig winkelen - in gevaar kwam. Dat dwong burgemeester Palmer begin april al om de terrassen te sluiten en de dagkaart alleen nog aan de eigen inwoners aan te bieden.

Op zijn Facebookpagina kondigde de burgemeester vandaag het einde van "Veilig Open" aan. Maar hij lijkt het totaal oneens met de ontwikkeling. Hij wijt de hoge cijfers aan de dorpen en buitengebieden om de stad heen die tot hetzelfde gelijknamige district behoren. "De stijging zit vooral buiten Tübingen waar nu waarden van 240 bereikt worden, terwijl wij in de stad op 91 liggen", aldus Palmer. Hij vindt dan ook dat zijn gemeente niet in aanmerking zou moeten komen voor de noodrem die boven de honderd in werking treedt.

Nu komt het project alsnog helemaal ten einde. De belangrijkste oorzaak daarvan ligt in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar werkt het nationale parlement aan een nieuwe noodrem-wet die in werking treedt als het aantal besmettingen in een regio boven de honderd per 100.000 inwoners per week komt. Dan mogen winkels alleen nog op afspraak open. Boven de 150 moeten ze zelfs helemaal dicht.

'Winkelen heeft nauwelijks effect'

Uitgerekend gisteren waren voor het eerst enkele onafhankelijke onderzoeksresultaten bekendgemaakt van het testproject in de Zuid-Duitse stad. Een team van de universiteit van Mainz heeft een statistische analyse gemaakt van het effect dat de proef met testen en winkelen in Tübingen had op de gemiddelde besmettingscijfers per week. Daarin blijken nauwelijks opzienbarende zaken naar voren te komen. Dat zou erop kunnen duiden dat het openen van horeca en cultuur voor mensen die getest zijn niet direct leidt tot pieken of dalen in het aantal besmettingen.

Wel zijn er door het vele testen in het stadscentrum meer positieve gevallen ontdekt die anders onopgemerkt waren gebleven. In die zin is het project volgens de onderzoekers misschien wel een beetje slachtoffer van zijn eigen succes geworden. Hun advies luidt dan ook om de studie onder strenge voorwaarden voort te zetten, om zo nog betere data te verzamelen. Maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten.