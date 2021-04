Bilbao wint vierde etappe Ronde van de Alpen na prachtige afdaling

Pello Bilbao heeft de vierde etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam gebracht. De Spanjaard van Bahrein was na een fantastisch gereden afdaling Aleksandr Vlasov en klassementsleider Simon Yates de baas in de sprint.

Na een uur koers reed een groep weg met onder anderen Luis Leon Sanchez, Felix Grossschartner, Hermann Pernsteiner, Chris Froome en Nicholas Roche. Vlak voor de slotklim, de Boniprati (7 kilometer á 8,3%), werden de vluchters ingerekend.

Ineos maakte tempo, maar daarvan werd kopman Pavel Siviakov, tweede in de stand, het slachtoffer. Vlasov en Yates rondden als eersten de top. Bilbao volgde op vijftien tellen, maar dichtte het gat in de 5 kilometer lange, bochtige en technische afdaling.

Bilbao droeg zijn overwinning op aan Michele Scarponi, zijn voormalige ploegmakker bij Astana, die vandaag 4 jaar geleden overleed.

Morgen eindigt de Ronde van de Alpen met een korte heuvelrit van 121 kilometer van Valle del Chiese naar Riva del Garda.