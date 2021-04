Zonderland mist rekstokfinale op EK, maar is niet verbaasd

Bart Deurloo scoorde iets beter dan Zonderland (13.600), maar moet ook afwachten of dat genoeg is voor een finaleplaats. Deurloo staat nu achtste.

De olympisch kampioen van 2012 turnde in de kwalificatie niet foutloos en het lukte hem ook niet om een combinatie van twee vluchtelementen te laten zien. Zonderland zette een score neer van 13.433. Die score is nu goed voor een negende plaats, en er komen vanmiddag en vanavond nog meer turners in actie.

Zonderland, drievoudig wereld- en Europees kampioen op de rekstok, had het missen van de finale al enigszins ingecalculeerd.

"Dit is de eerste wedstrijd sinds lange tijd en dan ook nog eens zonder voorbereiding. Dan is je verwachtingspatroon niet heel hoog. En dan moet je ook blij zijn met een oefening die je met een redelijke score ten einde brengt. Ik had wel graag een combinatie erin willen doen, dat lukt dan niet. Maarja, dat is ook wel in de lijn der verwachting", reageerde Zonderland.

Niet in vorm

"Ik had hier iets beter in vorm willen zijn, maar de laatste twee maanden was ik dat gewoon niet. Ik heb ervoor gekozen om niet te forceren voor dit EK. Ik wilde wel meedoen, want ik heb zo lang geen wedstrijden gedaan. Dan wil je toch weer even voelen waar je staat. Maar ik heb bewust oefeningen niet gedaan, omdat ik mijn lichaam wilde sparen."

"Natuurlijk wil je altijd de finale turnen, maar je moet ook realistisch zijn. Ik ben niet streng voor mezelf. Ik ga wel met een goed gevoel naar huis. Als je dit kunt, zonder voorbereiding, dan weet je: als je straks een goede voorbereiding treft en fit bent, dan lukt het je ook."

Laatste Olympische Spelen

Deze zomer wil Zonderland zijn topsportloopbaan afsluiten met een "droomoefening" op de Olympische Spelen in Tokio. De oefening die Zonderland in zijn hoofd heeft bestaat uit drie en twee vluchtelementen achter elkaar, zo vertelde hij in de Olympische Podcast van de NOS.

De komende drie maanden gaat Zonderland gebruiken om in vorm te komen voor zijn laatste wedstrijd. "Ik ben nu weer rustig aan het opbouwen en dan wil ik richting juni de vorm weer pakken. Ik hoop dat er wat wedstrijden overblijven om te testen, want mijn belangrijkste World Cup (in maart) is al weggevallen."