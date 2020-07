Tour in coronatijd: geen hordes journalisten en bergen vol publiek

De journalist moet dan wel op minimaal één meter afstand staan van de renner, een mondkapje dragen en hij mag maximaal twee vragen stellen. De top-3 van de etappe en de leiders in de verschillende klassementen zijn helemaal niet bereikbaar voor de media na de finish. Zij worden direct naar het podium geleid en vervolgens geïnterviewd door de organisatie zelf.

Interviews met renners in het hotel en bij de teambussen zijn dit jaar niet toegestaan. Ook daar wordt de bubbel streng bewaakt.

Creativiteit

Dat er minder mogelijkheden zijn om bij de renners te komen, betekent ook dat er ruimte is voor creatieve ideeën. Brigitte Janssen, producer van de Tour voor de NOS, speelt bijvoorbeeld met het idee om via verbindingen als Skype of Facetime interviews te houden met de renners. "Dat we weinig kunnen, betekent niet dat we ook weinig gaan brengen. Er gebeurt genoeg."

Voor het publiek zullen de start- en finishlocaties onneembare vestingen worden. Ook wordt een aantal bergen afgesloten voor toeschouwers. Wielerliefhebbers mogen op de andere gedeeltes van het parcours wel langs de weg staan om de renners aan te moedigen, maar worden verzocht de geldende afstandsmaatregelen te respecteren. Er zal een preventieteam aanwezig zijn om te handhaven.