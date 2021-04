Geen aparte zaak voor schadeclaims MH17-nabestaanden

De schadeclaims van nabestaanden van de MH17-ramp zullen worden behandeld tijdens het reguliere proces. Een aparte rechtszaak is niet nodig, heeft de rechtbank beslist.

Bijna 300 nabestaanden eisen smartegeld van de verdachten die terechtstaan voor het neerhalen van het vliegtuig. Het gaat om enkele tienduizenden euro's per persoon. Een totaalbedrag is niet bekendgemaakt, maar het betreft zeker vele miljoenen euro's.

De advocaten van een van de verdachten wilden de vraag om smartegeld buiten de MH17-zaak houden. Zij vinden de afhandeling te ingewikkeld en denken dat het proces daardoor veel vertraging oploopt. De verdediging vroeg de rechtbank vorige week te kiezen voor een aparte procedure.

Maar de rechtbank vindt dat niet nodig, omdat de MH17-zaak toch al omvangrijk is en de schadeclaims het proces niet snel zullen "overschaduwen". Bovendien hebben de nabestaanden gekozen voor vaste bedragen, wat hun vorderingen relatief eenvoudig maakt.

