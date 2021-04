Bewoner met hoogwerker uit brandende flat gehaald in Schiedam

In een portiekflat in Schiedam heeft vanochtend brand gewoed. Eén bewoner kon het gebouw niet uit en moest door de brandweer in veiligheid gebracht worden met een hoogwerker.

Andere bewoners konden onder begeleiding van de brandweer het pand te voet verlaten. Ook vier katten en een hond werden geëvacueerd.

De brand brak rond 10.45 uur uit in een appartement op de begane grond, meldt de regionale omroep Rijnmond. De ramen sprongen en het vuur sloeg uit het gebouw. De zes woningen in de portiekflat werden ontruimd.

Rond 12.00 uur was de brand onder controle. Er raakte niemand ernstig gewond. De bewoners van de portiekflat kunnen voorlopig nog niet naar huis en worden elders opgevangen. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en onderzoekt de zaak.