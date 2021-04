NS gaat weer met normale dienstregeling rijden, verwacht meer reizigers

De NS gaat weer in stappen naar de normale dienstregeling vanaf 3 mei, dus over anderhalve week. Halverwege juni moet weer 98 procent van de NS-treinen rijden, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Dat is volgens de NS nodig omdat met de door het kabinet aangekondigde versoepelingen meer reizigers in de trein worden verwacht.

Momenteel rijdt 90 procent van de treinen. Vanaf 3 mei worden weer meer treinen ingezet op trajecten waar de meeste reizigers worden verwacht, bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Utrecht. Vanaf 14 juni zullen alle treinen weer rijden, met uitzondering van het nachtnet en extra forensentreinen die bedoeld zijn voor de spits. Op die momenten wordt er namelijk nog weinig gereisd, zegt de NS.

Als reizigersaantallen verder doorgroeien en er weer een nachtleven is, zal de NS de laatste stap zetten naar een dienstregeling van 100 procent.

Treinen worden weer langer

Een aantal treinen is op dit moment korter dan normaal vanwege de lagere reizigersaantallen. Waar nodig worden treinen weer langer, als dat kan. "Zo willen we ervoor zorgen dat elke reiziger in deze tijd op een zitplaats in de trein kan rekenen."

Het wordt de afgelopen maanden steeds drukker in de treinen. Volgens brancheorganisatie OV-NL en de Nederlandse Spoorwegen gebruikt nu 35 tot 40 procent van het aantal mensen dat voor de coronapandemie reisde het openbaar vervoer weer. Dat was begin maart nog 25 tot 30 procent. Omdat volgende week de hogescholen en universiteiten, de winkels en de terrassen weer openen, wordt nog meer drukte verwacht. Ook wordt waarschijnlijk het ov-advies 'alleen noodzakelijke reizen' versoepeld, werd gisteren bekend.

Reizigersvereniging Rover heeft deze maand al 30 procent meer klachten over volle treinen gekregen dan vorige maand. "En de maand is nog niet voorbij."

Naast iemand zitten

De NS waarschuwt ervoor dat het steeds vaker zal voorkomen dat reizigers naast elkaar komen te zitten. "We snappen dat dat wennen is." Volgens het ov-protocol hoeft er geen afstand in het openbaar vervoer te worden gehouden zolang mensen een mondkapje dragen.

Toch heeft het Outbreak Management Team nu al twee keer zijn zorgen geuit over deze situatie. Volgens het OMT zijn de treinen te vol, en moet er meer ruimte komen zodat mensen zich toch aan de basisregel van 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook epidemiologen maken zich hier zorgen over. "Een mondmasker helpt wel een beetje, maar beschermt je absoluut niet 100 procent", zei epidemioloog Frits Rosendaal hier eerder over. "Ik zou nu echt niet een half uur schuin tegenover iemand willen zitten."