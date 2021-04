Groot aantal gevoelige documenten Maltese paspoorthandel gelekt

De Maltese overheid en een grote firma die handelt in paspoorten, zijn in verlegenheid gebracht door een omvangrijk lek. Gedetailleerde informatie, waarin superrijke paspoortkopers bij naam en toenaam worden genoemd, ligt sinds vandaag op straat.

De Rus Vasilyev, die in Monaco woont, is één van de honderden superrijken die het Maltese paspoort kochten. Voor ruim één miljoen euro kreeg hij het document uitgereikt. Daarmee werd hij niet alleen officieel Maltees, maar ook EU-burger. Zijn motivatie, zo schreef hij aan de Maltese overheid: "Ik wil een veilige toekomst voor mijn kinderen in Europa." Om aan de voorwaarden te voldoen huurde de multimiljonair een 'studentenkamer' waar hij nooit heeft gewoond, schrijft The Guardian vandaag.

Saudische prins

Om zijn paspoortaanvraag te laten slagen, doneerde Vasilyev geld aan een lokaal goed doel, gaf T-shirts aan een amateur-voetbalclub, zette een bedrijf op in Malta en maakte met toenmalig premier Muscat informeel een praatje over voetbal.

Een niet nader genoemde Saudische prins kwam ook in contact met Muscat. Hij vroeg de premier om zijn naam geheim te houden als hij een paspoort zou kopen. Het is in Saudi-Arabië niet toegestaan om een tweede nationaliteit te hebben.