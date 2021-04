Van Dissel: coronapatiënten op de intensive care heeft een plateau bereikt

Het aantal opnames van coronapatiënten op de intensive care heeft een plateau bereikt, denkt Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Managment Team (OMT), en tevens directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM.

Als de verwachtingen kloppen, zal het aantal opnames snel dalen, zei hij bij de coronabriefing in de Tweede Kamer. Rond 1 mei moet dat duidelijk zichtbaar zijn.

Ook het aantal opnames op de verpleegafdelingen gaat vermoedelijk op korte termijn omlaag.

Nieuwe fase

Van Dissel sprak van een nieuwe fase, ook al zijn er nog veel onzekerheden. De verwachte daling wordt veroorzaakt door de toename van het aantal gevaccineerden, de toegenomen immuniteit als gevolg van eerdere besmettingen en de naleving van de coronamaatregelen.

Daar zitten ook de onzekerheden, Zo moeten de vaccins wel geleverd worden zoals is afgesproken en moeten mensen zich aan de coronamaatregelen blijven houden, zoals de anderhalvemetermaatregel.

Tijdstip versoepeling

Voor de IC-opnames maakt het niet uit of de coronamaatregelen volgende week worden versoepeld of pas half mei, zei Van Dissel. De grafieken laten bij verschillende startdatums in eerste instantie dezelfde prognoses zien. Pas na 1 juni lopen ze uiteen. Versoepelen op een late startdatum levert dan een snellere daling op dan een startdatum volgende week.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat de maatregelen op woensdag 28 april voor een deel worden losgelaten. Dan mogen onder meer de terrassen onder voorwaarden open en is het voor winkelbezoek niet langer nodig om een afspraak te maken.

Regels voor gevaccineerden

De Europese ziektepreventie-organisatie ECDC zei gisteren dat twee mensen of huishoudens die volledig zijn ingeënt de coronaregels naast zich neer kunnen leggen. Van Dissel vindt de situatie daarvoor nog te onzeker. "We moeten nog wel een slag slaan voor we maatregelen kunnen opheffen", zegt hij. "Opheffen alleen op grond van de vaccinatie vind ik een stap te vroeg."