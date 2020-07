Celstraffen voor vluchtelingen om groepsverkrachting Freiburg

Acht mannen die in 2018 een vrouw bij een nachtclub in Freiburg hebben verkracht, moeten de cel in. Dat heeft een Duitse rechtbank bepaald na een proces van 43 dagen.

Het gaat voornamelijk om vluchtelingen. De Syrische hoofdverdachte kreeg 5,5 jaar cel, de hoogste straf die werd uitgedeeld. Ook zeven anderen moeten de cel in en twee kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf. Eén man werd vrijgesproken.

Het slachtoffer was destijds 18. Ze had xtc geslikt en een drankje aangenomen en ging met de Syriër mee naar buiten. Daar verkrachtte hij haar, waarop de anderen dat ook deden. De vrouw heeft posttraumatische stress en slaapproblemen, zei de rechter.

Demonstraties

De verdachten, die uit Syrië, Irak, Algerije en Duitsland komen, zeiden dat er sprake was van seks met wederzijds goedvinden, maar daar ging de rechter niet in mee.

De zaak maakte veel los in Duitsland. Er gingen meerdere groepen de straat op. Aanhangers van de rechts-populistische partij AfD protesteerden tegen het vluchtelingenbeleid, wat leidde tot tegendemonstraties.