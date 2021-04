Wiel Coerver, de trainer die meer bereikte dan hij zelf heeft meegemaakt

Ruud van Nistelrooij bekeek de videobanden tot in den treure, in zijn droom een spits van wereldklasse te worden. Robin van Persie werd topscorer aller tijden van Oranje, mede dankzij de techniektrainingen van de Coerver-methode.

Met huidig Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen als leerling probeerde Coerver zijn methode te slijten aan gerenommeerde clubs. "De bossen in Zeist kunnen onder de rapporten worden bedekt, maar niemand durft te zeggen waar het nu werkelijk om gaat", sneerde de trainer richting de KNVB.

Coerver was als voetballer succesvol bij Rapid JC, waarmee hij in 1956 Nederlands kampioen werd. Als trainer leidde hij Feyenoord in 1974 naar de landstitel en de toenmalige Europa Cup III. Maar met zijn oefenstof veroverde hij de wereld, ook al was die in het begin moeilijk aan de man te brengen.

"Er bestond voor hem maar één ding en dat was voetbal", herinnert Zweers zich de kennismaking met de hoogbejaarde trainer, al worstelend met zijn gezondheid. "Hij was alleen maar trainingen aan het bekijken. Hield alles bij in schriftjes, tekende spelsituaties tot in detail uit. Bedacht continu nieuwe oefeningen."

Voetballers moesten techniek worden bijgebracht: kappen, draaien, balcontrole. En creativiteit moest worden gestimuleerd, de jonge voetballertjes moesten de actie leren opzoeken.

"Als alle spelers beter worden, wordt het elftal ook beter", noemt Zweers de kern van Coervers boodschap.

"Zijn naam wordt inmiddels overal gebruikt. Maar in de tijd dat hij zelf actief was, heeft hij in mijn ogen nooit de waardering gekregen die hem toekomt. Hij liep hier gewoon rond in zijn oude kloffie, een man die over de hele wereld met zijn methode bekend is. "

Wel is Coerver onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2007) en kreeg hij als een van de eersten de Rinus Michels Oeuvreprijs (2008), voor wat het waard is in de wereld waarin het draait om de miljoenen.