Bemanning vermiste duikboot Indonesië heeft zuurstof tot zaterdag

De bemanning van de duikboot die gisteren ten noorden van het eiland Bali van de radar verdween, heeft naar verwachting nog zuurstof tot zaterdag. Dat laat de Indonesische marine weten aan persbureau AP.

De marine is een zoekactie begonnen om de 44 jaar oude KRI Nanggala 402 op te sporen. De duikboot met 53 opvarenden verdween gisteren tijdens oefeningen ten noorden van Bali. De bemanning had toestemming gekregen voor een diepe duik en daarna ging het contact verloren. Later werd gelekte olie gevonden, dit zou volgens de marine kunnen wijzen op schade aan boord.

De Indonesische marine doorzoekt sinds gisteren het gebied met zes schepen en een helikopter. Buurlanden Maleisië en Singapore hebben schepen gestuurd, die naar verwachting dit weekend pas zullen aankomen. Ook Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië hebben hulp aangeboden.

Implosie

De stafchef van de Indonesische marine zei vandaag tegen persbureau AP dat reddingswerkers een ongeïdentificeerd object in het gebied hebben aangetroffen. Gehoopt wordt dat het de onderzeeër is.

In het gebied is de zee ruim 700 meter diep. Volgens de marine is de vermiste onderzeeër voor dieptes van maximaal 200 meter gemaakt. Experts vrezen dat de duikboot kan imploderen als deze door een technisch defect dieper zou zijn gezonken.