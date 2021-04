De uitzending van 22 april

Premier Mark Rutte zegt dat er niets onbehoorlijks is gebeurd in de ministerraad waar gesproken is over een feitenrelaas over de toeslagenaffaire. Hij reageerde daarmee op de RTL-onthulling dat de ministerraad bewust de Tweede Kamer niet de gewenste informatie wilde geven. De oppositie heeft woedend gereageerd op de berichten.

Onderwijs nieuwe stijl

Volgens de Inspectie van het Onderwijs moeten het onderwijsniveau structureel omhoog. Er moet niet worden gerepareerd maar gerenoveerd. Het OMT voor Onderwijs adviseert over structurele verbeteringen in het basis- en voortgezet onderwijs en de besteding van de 8,5 miljard euro die scholen krijgen om de achterstanden door corona in te lopen. We gaan langs bij twee basisscholen, in Rotterdam-Zuid en in Echteld. Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht en één van de oprichters van het OMT-Onderwijs, is vanavond te gast.