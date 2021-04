Real-baas wijst clubs op contracten Super League: 'Kunt er niet zomaar uit'

Het laatste woord over de Super League is nog lang niet gesproken, ook al lijkt het project een luchtkasteel geworden nu negen van de twaalf deelnemers zijn afgehaakt. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez vindt die conclusie veel te voorbarig.

"Er zijn contracten getekend en daar moet men zich aan houden", wijst hij de clubs in een uitzending van het Spaanse radiostation Cadena SER op hun verplichtingen. Naast zijn eigen club zijn alleen Barcelona en Juventus nog over. "De rest kan zo weer aansluiten. Misschien dat er dingen worden aangepast uit het oorspronkelijke plan, maar wat mij betreft gaan we ermee door."

Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur en Liverpool trokken zich dinsdag terug na heftige protesten van de fans, een dag later volgden AC Milan, Internazionale en Real Madrid.

'Ongelofelijk agressief gereageerd'

Hoewel AC Milan zelf een officiële verklaring de wereld in slingerde over zijn afmelding, heeft die club zich volgens de informatie van Pérez nog niet teruggetrokken.

"Je kunt er niet zomaar uitstappen", benadrukt Pérez, die zeer bedroefd is op de reacties die het plan teweegbracht. "Er is ongelofelijk agressief op onze plannen gereageerd. Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. We zijn drie jaar met dit concept bezig geweest, vooral om er voor te zorgen dat onze financiële positie wordt verbeterd. Wat we vervolgens bijvoorbeeld van de UEFA over ons heen hebben gekregen, is ongelofelijk."

Real Madrid wordt woensdag uitgefloten bij zijn bezoek aan Cádiz: