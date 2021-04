Medeverdachte aanslag Nice 2016 opgepakt in Italië

In Italië is een 28-jarige Albanees opgepakt die verdacht wordt van medeplichtigheid aan de aanslag in de Franse stad Nice, in 2016, waarbij 86 mensen omkwamen en honderden mensen gewond raakten.

De man, Endri Elenzi, werd gisteren gearresteerd in de buurt van Napels, schrijft persbureau LaPresse.

Frankrijk had een Europees arrestatiebevel tegen Elenzi uitgevaardigd omdat hij wapens zou hebben geleverd aan de aanslagpleger, Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Bouhlel reed op 14 juli 2016 met een vrachtwagen in op de menigte die zich op de Promenade des Anglais had verzameld om vuurwerk te kijken.

De aanslagpleger werd tijdens zijn arrestatie door de politie gedood. Volgens de Franse autoriteiten was hij geïnspireerd door de propaganda van terreurorganisatie IS en kreeg hij hulp bij de voorbereiding van de aanslag.