Rutte: genoeg veranderd voor versoepelingen • Indiase variant opgedoken in België

Volgens demissionair premier Rutte is er sinds vorige week niet veel veranderd aan de coronasituatie, "maar wel genoeg". Dat zei hij in het debat in de Tweede Kamer over de corona-aanpak in antwoord op vragen van verschillende fracties, die wilden weten waarom er nu versoepeld wordt, ondanks zorgwekkende cijfers. Rutte: "We gaan tegen het advies van het OMT in omdat we het, ook maatschappelijk, verantwoord vinden. Het OMT wilde wachten tot je de daling echt ziet, wij gaan op de prognose af."

Hij zegt dat het kabinet hiermee een bewust maar acceptabel risico neemt. Fractievoorzitter Ploumen van de PvdA blijft erbij dat zij het risico te groot vindt en de versoepelingen wil terugdraaien: "Ik constateer dat wij een andere definitie van aanvaardbaar risico hebben."

PVV-leider Geert Wilders vindt het juist weer discutabel dat de buitenterrassen maar van 12.00 tot 18.00 uur open zijn, dat er strenge regels gelden voor aantallen mensen en dat er geen vermaak op het terras mag zijn. "In een mortuarium is het nog gezelliger." Hij zegt dat de besmettingskans buiten "bijna nul" is.

Rutte zegt dat het aantal bewegingen van mensen door de versoepelingen gaat toenemen, en dat een en ander dus voorzichtig moet gebeuren.