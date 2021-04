PvdA wil dat kabinet versoepelingen terugdraait • Ziekenhuiszorg verder in de knel

Denk-Kamerlid Van Baarle wil weten hoe Van Dissel aankijkt tegen het openen van de terrassen na 18.00 uur. Van Dissel zegt dat hij niet weet wat het effect daarvan is. "Terrassen leveren altijd meer contacten op", zegt hij. "Contacten leveren risico's op. Wat het effect is zullen we gewoon moeten ervaren. We weten van vorig jaar dat er wel clusters ontstaan rond horeca. We proberen dat zo goed mogelijk te beheersen met maatregelen."

Van Dissel is wel zeker over het effect van de avondklok, die volgende week woensdag afloopt. "De overall-opinie is dat er een effect is, ergens tussen de 8 en 13 procent. Er kan best iemand komen met een studie dat er geen effect is maar zo werkt wetenschap niet."

Van Dissel zegt verder dat hij het verstandig vindt dat het Fieldlab-evenement 538-Oranjedag in Breda niet doorgaat. "De zorg van het OMT was: is het in de huidige situatie wel opportuun om een evenement met 10.000 bezoekers te organiseren? Zeker als we tegelijk mensen vragen om maar één bezoeker in huis toe te laten. Zo'n evenement trekt mensen uit het hele land. Je krijgt ook landelijk veel bewegingen."

De briefing in de Tweede Kamer is afgelopen, vanmiddag vanaf 16.10 uur is er een debat met demissionair premier Rutte en minister De Jonge.