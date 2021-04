PvdA wil dat kabinet versoepelingen terugdraait • Indiase variant opgedoken in België

Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis & Vlietland-ziekenhuis in Rotterdam, heeft in Nieuws en Co op NPO Radio 1 de hoop uitgesproken dat de versoepelingen volgende week niet doorgaan. Ze vertelde dat de druk in haar ziekenhuis flink is opgelopen. "Het is weer nodig om zeilen bij te zetten, om mensen vrij te spelen om acute zorg te leveren."

Ze verwacht dat de reguliere zorg nog weken afgeschaald zal blijven. De door het kabinet aangekondigde versoepelingen noemt ze onverantwoord. "Hoe erg ik ook meeleef met de wens naar meer verruiming. Ik denk dat het belangrijk is dat we er nog een paar weken met z'n allen de schouders onder zetten, dat iedereen zijn vaccin haalt daar waar maar kan." Over een paar weken ziet het er dan volgens Tasche misschien beter uit, "maar komende weken echt nog niet".

Tasche benadrukt dat er ook veel jonge mensen, tussen 25 en 50, doodziek in het ziekenhuis belanden. "Ik zou zeggen: pas op de plaats, draai het terug."