'Europese Commissie bereidt zaak voor tegen AstraZeneca' • 200 miljoen prikken gezet in China

Het is druk bij Swinkels Family Brewers in Lieshout waar Bavaria gebrouwen wordt. Nu de kroegen binnenkort weer open mogen, stromen de bestellingen binnen.

Voor de planners zijn het hectische dagen, maar Mark Jebbink van die afdeling is vooral opgelucht. "Heerlijk, we mogen weer." Het is wel een gekkenhuis, zegt hij tegen Omroep Brabant. "Gelukkig hadden we op voorhand al aan afnemers gevraagd om hun orders door te geven voor als alles weer open kon. Maar zoals dat gaat, komen er altijd wijzigingen op het laatste moment."

De brouwerij heeft in de afgelopen maanden gewoon gedraaid. Toch moet er nu flink worden opgeschaald en dat is nog een hele klus, vertelt Jebbink. "We moeten echt mensen optrommelen. In de afgelopen maanden hebben we de pool van uitzendkrachten natuurlijk noodgedwongen moeten afschalen. Nu hebben we ze weer nodig, maar die mensen zijn heel begrijpelijk ook gewoon ergens anders gaan werken."

Ook het eigen personeel is veelvuldig op andere plekken in het bedrijf ingezet. Die worden nu "als een gek" weer teruggehaald naar hun oude plek. "En dan gaan er nu zelfs mensen van bijvoorbeeld de verkoopafdeling met de chauffeurs mee op de wagens om orders af te leveren."