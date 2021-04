UEFA neemt 'eenzijdige beslissing' en schrapt Bilbao als speelstad EK

De UEFA wil dat er bij alle EK-wedstrijden publiek aanwezig is en die garantie kon Bilbao niet geven van de strenge restricties in het Baskenland rond het coronavirus. Spanje zou in Bilbao spelen tegen Polen, Zweden en Slowakije.

Bilbao is woest op de "eenzijdige beslissing" van de UEFA en dreigt de voetbalbond aan te klagen.

München en Dublin hebben ook problemen

De UEFA liet eerder deze week weten vrijdag definitief te bevestigen wat de twaalf speelsteden zijn. Net als Bilbao hebben ook München en Dublin problemen met de autoriteiten om publiek toe te laten tijdens het EK.

Amsterdam is het wel gelukt. In de Johan Cruijff Arena kan in juni met minimaal 12.000 toeschouwers gespeeld worden. In Amsterdam staan vier EK-duels gepland.

Het EK start op 11 juni in Rome en eindigt op 11 juli in Londen. Naast Rome, Londen en Amsterdam mogen er ook fans bij de duels in Kopenhagen, Glasgow, Boedapest, Boekarest, Sint-Petersburg en Bakoe aanwezig zijn.