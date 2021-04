Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum van Echt zijn zeven gewonden gevallen, van wie twee ernstig. Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is een verdachte aangehouden.

De steekpartij was rond 22.15 uur, meldt de politie. Negen ambulances en een traumahelikopter werden naar het asielzoekerscentrum gestuurd.

Ook was er veel politie in en rond het asielzoekerscentrum. Er is nog niets bekend over de toedracht van de steekpartij.