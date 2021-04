Gewonden bij steekpartij Echt, verdachte vast

Bij een steekpartij in Echt zijn meerdere gewonden gevallen. Het incident zou zich hebben afgespeeld in of bij het asielzoekerscentrum in de Limburgse plaats. Er is een verdachte aangehouden.

De steekpartij was rond 22.15 uur, meldt de politie op Twitter. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

De politie kan nog niet zeggen hoeveel mensen gewond zijn geraakt en hoe ernstig hun verwondingen zijn. Volgens 1Limburg zijn twee slachtoffers er slecht aan toe.

Negen ambulances zijn naar het asielzoekerscentrum gekomen en er is ook een traumahelikopter opgeroepen, meldt 1Limburg. Ook staan er veel politiewagens.