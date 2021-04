Strijd om landstitel begint met winst Lycurgus in volleybalthriller bij Dynamo

De drievoudig kampioen uit Groningen won in een spannend duel met 3-2 (24-26, 26-24, 27-25, 23-25, 18-16) bij Dynamo, dat twaalf keer de titel greep.

In de derde set waren drie setpoints niet besteed aan Dynamo, dat op zijn beurt in de set daarop terugkwam uit geslagen positie: mede door een sterke opslagserie van Nico Manenschijn boog het een achterstand (17-21) om in setwinst.

Zinderende vijfde set

Lycurgus, dat zondag in de bekerfinale ook won van Dynamo, gaf in de zinderende vijfde set een 13-10 voorsprong weg en overleefde vervolgens twee Apeldoornse matchpoints om zijn eerste te benutten.

Zaterdag is de tweede wedstrijd in Groningen.