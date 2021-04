Wolfsburg blijft op Champions League-koers, ook achtervolger Dortmund wint

Wolfsburg had het aan doelman Koen Casteels te danken dat het voor rust schadevrij bleef. Al na negen minuten had Sasa Kalajdzic de openingstreffer voor zijn rekening kunnen nemen, maar hij stuitte op de Belgische sluitpost die kort voor rust ook een voet kreeg tegen de schuiver van Tanguy Coulibaly.

De gasten waren een stuk effectiever. Xaver Schlager schoot na een kwartier een afgeslagen bal hard in en Wout Weghorst kopte in de 29ste minuut de bal tussen de benen van doelman Gregor Kobel in het Zuid-Duitse doel.

De voormalige spits van Heracles en AZ werd daarmee de derde Nederlander die in een Bundesliga-seizoen tot minstens twintig doelpunten komt. Roy Makaay (22 in 2004/2005 en 23 in 2003/2004) en Klaas-Jan Huntelaar (29 in 2011/2012) gingen hem voor.

Twintig minuten na de pauze schoot Yannick Gerhardt de gasten met zijn 0-3 in veilige haven tegen middenmoter Stuttgart, dat pas in de extra tijd via een van richting veranderd schot van Gonzalo Castro wat terug wist te doen.

Falen Haaland deert Dortmund niet

Achtervolger Borussia Dortmund kwam slecht uit de startblokken tegen Union Berlin. Al na vijftien seconden trof Marcus Ingvartsen vol de lat na geschutter in de Dortmundse defensie.