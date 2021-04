Nieuwe pijlen en een oerkreet; Van Gerwen krikt niveau op bij Premier League

Michael van Gerwen - PDC/Lawrence Lustig

Michael van Gerwen heeft in de achtste ronde van de Premier League overtuigend gewonnen van José de Sousa. De Nederlander versloeg in Milton Keynes zijn achtervolger op de ranglijst met 7-4. Zo matig als Van Gerwen in de vorige wedstrijd was, zo ijzersterk opende hij nu. Na afloop verklaarde hij met nieuwe pijlen te hebben gegooid, wellicht dat dat een rol heeft gespeeld. In de eerste leg gooide Van Gerwen 125 uit, snelde vervolgens naar 4-2, schreeuwde het uit en eindigde de partij met zeven beurten van 180 in elf legs. Gemiddeld gooide hij per beurt 104,7 punten.

Tegen het einde van de partij werd het spel van Van Gerwen wat minder en miste hij drie matchdarts voordat de overwinning een feit was. Strijd bovenin Dankzij zijn overwinning blijft Van Gerwen zich mengen in de strijd om de eerste plek op de ranglijst. Koploper Van den Bergh won met 7-5 van Gary Anderson. Bijna wist de Belg zijn overwinning extra glans te geven door een negendarter te gooien, maar hij miste de laatste dubbel. Aspinall, nu gezakt naar plek drie van de ranglijst, versloeg Rob Cross met 7-5.

James Wade speelde tegen Jonny Clayton voor lijfsbehoud in de Premier League. En met succes, de Engelsman won met 7-2. Ook Peter Wright wist het eerste deel van het toernooi te overleven dankzij een overwinning op Glen Durrant (7-1). Overbodige laatste speelronde Daardoor is een dag voor Judgement Night al duidelijk welke twee spelers het Premier League-veld moeten ruimen: Durrant, die nog geen enkel punt heeft, en Rob Cross. De twee afvallers nemen het in de laatste ronde nog wel tegen elkaar op. Van Gerwen komt in actie tegen Clayton.