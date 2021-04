Onbegrip over ophoging uurtarief parkeren in Scheveningen naar 10 euro

Den Haag wil de parkeeroverlast in Scheveningen deze zomer aanpakken door het uurtarief te verhogen van 3,90 naar 10 euro. De maatregel moet ertoe leiden dat de overlast voor bewoners vermindert. Het voorstel stuit op kritiek van een deel van de gemeenteraad. Sommige partijen verwachten dat bezoekers door de forse verhoging Scheveningen links laten liggen en de ondernemers de dupe worden.

Het hogere tarief zou gelden van 1 juni tot 30 september. De gemeente hoopt dat bezoekers om geld te besparen voortaan in parkeergarages parkeren of uitwijken naar andere delen van de stad, zoals Duindorp en de Vogelwijk.

Daarbij hoopt de gemeente dat er vanwege de tariefsverhoging minder bezoekers met de auto naar de badplaats komen, en in plaats daarvan kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer.

'Duurste stad ter wereld'

Sommige partijen zijn verbijsterd over het voorstel, bleek vanmiddag tijdens een debat in een commissievergadering. "Ik heb het opgezocht en met dit tarief worden we de duurste stad van de wereld", zei René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. "Het stadsbestuur jaagt bezoekers en toeristen de stad uit."

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis noemt de verhoging "compleet gestoord" en vreest voor een waterbedeffect waarbij automobilisten hun auto net buiten het dure parkeergebied zetten. Ook collegepartij CDA zegt geschrokken te zijn van de tariefsverhoging. Volgens de partij worden de ondernemers erdoor gedupeerd, omdat bezoekers weg zullen blijven.

D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold heeft juist begrip voor de tariefsverhoging. "Het is goed dat we de bewoners met deze maatregel tegemoetkomen", zei hij. Wel vindt hij dat goed in de gaten gehouden moet worden dat er geen waterbedeffect optreedt. Binnenkort stemt de gemeenteraad over het voorstel.

Zorgen bij ondernemers en bewoners

De maatregel leidt bij de ondernemers tot zorgen. "Ik snap wel dat je op een gegeven moment wilt ontmoedigen dat mensen met de auto naar Scheveningen gaan en daar parkeren", zegt André Triep, de voorzitter van de Vereniging van Strandexploitantanten tegen Omroep West. "Maar dan moet je eerst zorgen dat de faciliteiten er zijn, en dan pas de tarieven verhogen. Dus eerst de parkeergarage, zorgen voor fatsoenlijk openbaar vervoer, en dan verhogen."

Ook de bewoners hebben bedenkingen bij de plannen. Volgens Teun van Dijk van bewonersorganisatie Havenkwartier vrezen de bewoners dat ze fors moeten betalen als ze even met de auto boodschappen willen doen.

Hij pleit dan ook voor andere oplossingen, zoals park & rides. "Dat zien we als veel prettiger. Dat men bijvoorbeeld vanaf het ADO-stadion met het openbaar vervoer deze kant op komt."

Afschrikwekkende werking

Wethouder Robert van Asten (D66) is van plan om zijn voorstel door te zetten. "Een tarief van 10 euro per uur heeft een afschrikwekkende werking", zei Van Asten. "En dat is precies de bedoeling. Wij willen bereiken dat mensen hun auto in de parkeergarage zetten. Hier is een drastische verhoging voor nodig. Het helpt niet om er een klein bedrag op te gooien."

Van Asten zegt vooral bewoners tegemoet te willen komen. "Wij willen ervoor zorgen dat bewoners gewoon hun eigen straat in kunnen en er geen gevaarlijke situaties ontstaan. We trekken alles uit de kast om de leefbaarheid voor de bewoners op peil te houden."

Maar ook ondernemers profiteren volgens hem van de maatregel. "Als er minder op straat geparkeerd wordt ontstaat er ruimte en is er minder overlast. Ook de ondernemers profiteren daarvan, want zij hadden ook last van de overvolle wegen. Bovendien wordt de regeling rondom winkelstraten niet ingevoerd."