'Het systeem werkt' of 'uitzondering': media VS over Chauvins veroordeling

Een muurschildering van George Floyd in Minneapolis - AFP

Een dag na de veroordeling van ex-agent Derek Chauvin voor de dood van George Floyd, is het oordeel van de jury nog altijd het belangrijkste nieuws in de Amerikaanse media. Er wordt flink op los geanalyseerd wat de veroordeling betekent. Links-liberale kranten koppen met opgeluchte reacties van activisten en zwarte Amerikanen. Rechtse media bekritiseren de Black Lives Matter-beweging of vingerwijzen naar Biden, die al voor de uitslag zei te "bidden voor het juiste vonnis". Er lijkt aan de oppervlakte wel eensgezindheid: de veroordeling was terecht. Maar de conclusies die daaruit getrokken worden staan lijnrecht tegenover elkaar. Voor progressieve media vormt het vonnis een uitzondering op de normale gang van zaken in het Amerikaanse rechtssysteem; conservatieve media menen juist dat de zaak aantoont dat de rechtspraak in Amerika goed werkt. Getuigende agenten gaven de doorslag The Washington Post, een liberaal dagblad, juicht het vonnis in een commentaar toe: "Deze keer had de jury het bij het juiste eind - in tegenstelling tot zoveel andere keren waarbij zwarte mensen stierven door toedoen van de politie en niemand verantwoordelijk werd gehouden." De doorslag in de zaak werd gegeven door de getuigenissen van collega's van Chauvin van het politiekorps in Minneapolis, schrijft de krant: "In plaats van het op te nemen voor Chauvin, zoals zo vaak gebeurt, was er een reeks wetshandshavers die getuigde dat Chauvin het beleid overtrad en zijn training en penning te schande maakte." De conservatieve tabloid The New York Post vindt ook dat de veroordeling van Chauvin terecht was. Maar al in de derde zin van het commentaar richt het zijn pijlen op Democratische politici die de gemoederen zouden moeten bedaren. Biden had zich niet moeten bemoeien met het proces door te zeggen dat hij had gebeden voor een juist vonnis, zo schrijft de tabloid. Erger waren volgens de krant de uitspraken van de Democratische Afgevaardigde Maxine Waters, die zei dat menigtes "meer de confrontatie moeten zoeken" als Chauvin zou zijn vrijgesproken. Hun uitspraken zorgen ervoor dat "de nationale nachtmerrie voortduurt, nu Chauvin waarschijnlijk in beroep gaat, roepend dat zijn proces niet eerlijk was". Zo reageerde Minneapolis op het vonnis:

Blijdschap na veroordeling agent: 'Niemand staat boven de wet. Niet meer' - NOS

The New York Post wijst ook de analyse van de hand dat de zaak-Chauvin staat voor iets groters: "Chauvin is een schande voor zijn beroepsgroep, maar hij vertegenwoordigt niet iedere agent, zoals progressieve politici beweren. Zijn acties vertegenwoordigen ook niet het hele land, zoals Biden beschamend opmerkte na het vonnis. In plaats van de natie te helen, proberen ze die uit elkaar te scheuren." Fox News laat tegengestelde geluiden horen. Commentator Tucker Carlson zaait twijfel over de eerlijkheid van het proces. Hij beschuldigt de Black Lives Matter-beweging van een jaar lang "brandstichten, plunderen en moorden" en dat de angst daarvoor tot gevolg had dat "er nooit enige twijfel was" dat Chauvin veroordeeld zou worden. Carlson zegt niet in te willen gaan op de "details van het vonnis van dinsdag", maar een "grotere vraag" op te willen werpen: "Kunnen we de manier waarop dit besluit tot stand kwam vertrouwen?" Jeanine Pirro, een voormalig rechter in New York en vaste commentator van Fox News, zei juist dat in deze rechtszaak "het vonnis ondersteund wordt door de feiten". Ze benadrukte dat "mensen moeten begrijpen dat het justitiële systeem werkt". Ook veel andere conservatieve commentatoren gaven die analyse.

Die analyse werd weer geanalyseerd door progressieve media, zoals het online magazine Slate. Veel conservatieve politici en commentatoren willen niets weten van institutioneel racisme in Amerika of van een verrotte politiecultuur, zegt Slate. Deze zaak past volgens het magazine uitstekend in hun wereldbeeld: er zijn rotte appels, zoals Derek Chauvin, maar in het Amerikaanse rechtssysteem krijgen die ook met consequenties te maken: "Pirro suggereerde dat de veroordeling van Chauvin demonstraties overbodig heeft gemaakt. 'Voor al die mensen die de boel in de fik willen steken: laat de rechtbanken gewoon hun werk doen'." Bij commentatoren van tegenstrever CNN overheerst terughoudende opluchting. Van Jones, onder meer bekend van zijn emotionele reactie op de verkiezing van Joe Biden, zei: "Dit is hoe verantwoording eruit ziet. Het enige wat we willen, is dat de politie zich aan de wet houdt. Als ze de wet overtreden, moeten ze in de boeien geslagen worden, net als ieder ander."