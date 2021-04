Mason, met 29 jaar jongste Premier League-manager ooit, wint bij debuut

Ryan Mason omhelst verdediger Serge Aurier na de overwinning - AFP

Tottenham Hotspur heeft zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe manager Ryan Mason gewonnen. Na een achterstand bij rust kwamen de Londenaren tegen Southampton in het tweede bedrijf sterk terug: 2-1. Manchester City, de koploper in de Premier League, beleefde bij Aston Villa een koude start, maar won uiteindelijk wel met 2-1. Door de zege mag Tottenham nog altijd dromen van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Het gaatje met nummer vier Chelsea en nummer vijf West Ham United is verkleind tot twee punten, al hebben beide concurrenten nog wel een duel tegoed.

Stand aan kop Engeland - NOS

Mason werd dinsdag tot het eind van het seizoen aangesteld als opvolger van José Mourinho, die een dag eerder vanwege de matige resultaten zijn congé kreeg. De Spurs, een van de twaalf ploegen die zich had aangesloten bij de omstreden Super League, stonden na twee punten uit de laatste drie duels op een schamele zevende plaats. Met zijn 29 jaar en 312 dagen werd Mason, die door een hoofdkwetsuur zijn voetballoopbaan vroegtijdig moest staken, de jongste manager in de Premier League ooit. Er kwamen dit seizoen op het hoogste niveau in Engeland al 118 spelers in actie die ouder zijn dan 30 jaar, een leeftijd die de oud-speler van de Londense club op 13 juni pas bereikt. Hachelijk Mason zag zijn ploeg al na twee minuten een hachelijk moment overleven. Doelman Hugo Lloris was de redder in nood: eerst reageerde de Fransman knap op een kopbal van dichtbij van Mohammed Salisu en daarna lag hij in de weg bij de rebound van Che Adams, die al bijna met juichen was begonnen.

Serge Aurier feliciteert Gareth Bale met de gelijkmaker - AFP

Na een half uur moest Lloris echter passen toen Danny Ings een hoekschop van James Ward-Prowse met het hoofd verlengde en de bal bij de tweede paal binnensloeg: 0-1. De thuisploeg, met Steven Bergwijn op de bank, stelde daar in de eerste helft bitter weinig tegenover. Na rust liet Tottenham zich meer gelden en drukte het de nummer veertien van de ranglijst terug. En met succes. Een schot van Lucas Moura kon nog geblokt worden, maar in de herkansing krulde Gareth Bale de bal met precisie binnen: 1-1. Een kwartier voor tijd dacht Son Heung-Min zijn ploeg na een fraaie Spurs-aanval op voorsprong te schieten, maar de goal vond geen genade in de ogen van de arbitrage omdat Lucas zich in buitenspelpositie in de baan van de schuiver bevond en hij doelman Alex McCarthy het zicht ontnam.

Steven Bergwijn mocht weer eens zijn opwachting maken bij Tottenham Hotspur - AFP

Met Bergwijn voor Bale, die met het oog op de League Cup-finale van zondag tegen Manchester City mocht gaan rusten, zette Tottenham aan voor een slotoffensief. Dat leidde kort voor tijd na een overtreding van Moussa Djenepo tot een strafschop, hoewel scheidsrechter David Coote de bal eerst buiten de zestien legde. Son velde het vonnis. Snelle tegengoal deert City niet Koploper Manchester City leek in de uitwedstrijd tegen Aston Villa nog altijd te vertoeven in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg van manager Pep Guardiola had in zijn vorige competitieduel verloren van Leeds United, werd afgelopen zaterdag door Chelsea uit de finale om de FA Cup gehouden en kwam in Birmingham al na twintig tellen op achterstand.

Rodri (links) kopt Manchester City naar een 2-1 voorsprong - AFP