Mason, met 29 jaar jongste Premier League-manager ooit, debuteert met zege

Tottenham Hotspur heeft zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe manager Ryan Mason gewonnen. Na een achterstand bij rust kwamen de Londenaren tegen Southampton in het tweede bedrijf sterk terug: 2-1.

Door de zege mag er nog altijd gedroomd worden van een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Mason werd dinsdag tot het eind van het seizoen aangesteld als opvolger van José Mourinho, die een dag eerder vanwege de matige resultaten zijn congé kreeg. De Spurs, een van de twaalf ploegen die zich had aangesloten bij de omstreden Super League, stond na twee punten uit de laatste drie duels op een schamele zevende plaats.

Met zijn 29 jaar en 312 dagen werd Mason, die door een hoofdkwetsuur zijn voetballoopbaan vroegtijdig moest staken, de jongste manager in de Premier League ooit. Er kwamen dit seizoen op het hoogste niveau in Engeland al 118 spelers in actie die ouder zijn dan 30 jaar, een leeftijd die de oud-speler van de Londense club op 13 juni pas bereikt.

Hachelijk

Mason zag zijn ploeg al na twee minuten een hachelijk moment overleven. Doelman Hugo Lloris was de redder in nood: eerst reageerde de Fransman knap op een kopbal van dichtbij van Mohammed Salisu en daarna lag hij in de weg bij de rebound van Che Adams, die al bijna met juichen was begonnen.