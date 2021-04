Sassuolo-invaller Raspadori bezorgt Milan tweede domper van de dag

Op de dag dat ook AC Milan zich terugtrok voor de controversiële Super League, heeft de club uit Milaan zijn zesde competitienederlaag van het seizoen geleden. De nummer twee van de Serie A verspeelde tegen nummer acht Sassuolo de winst in het slotkwartier: 1-2.

Hakan Çalhanoglu hielp Milan met een fraaie krul in de verre hoek na een half uur spelen op 1-0. De thuisploeg had de zaak vervolgens onder controle, totdat invaller Giacomo Raspadori in de 76ste minuut scherp reageerde op een lage pass van Jeremy Toljan en de gelijkmaker voor Sassuolo produceerde.

Raspadori werd zeven minuten later zelfs matchwinner toen hij zijn schot via de binnenkant van de paal langs de verbouwereerde Milian-doelman Gianluigi Donnarumma zag vliegen.

Spanning stijgt

Door het resultaat stijgt de spanning in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. Daarvoor is een plek bij de eerste vier vereist. Juventus en Internazionale komen vanavond nog in actie, Atalanta en Napoli spelen donderdagavond.