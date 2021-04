Milan verzaakt, De Ligt belangrijk voor Juventus en puntenverlies koploper Inter

Op de dag dat ook Milan zich terugtrok voor de controversiële Super League , leed de club uit Milaan zijn zesde competitienederlaag van het seizoen. De nummer twee van de Serie A verspeelde tegen nummer acht Sassuolo de winst in het slotkwartier: 1-2.

Internazionale heeft in de Serie A de voorsprong op naaste belager AC Milan vergroot tot tien punten. De koploper bleef bij Spezia weliswaar steken op 1-1, maar eerder op de avond had Milan thuis met 2-1 verloren van Sassuolo.

Hakan Çalhanoglu hielp Milan met een fraaie krul in de verre hoek na een half uur spelen op 1-0. De thuisploeg had de zaak vervolgens onder controle, totdat invaller Giacomo Raspadori in de 76ste minuut scherp reageerde op een lage pass van Jeremy Toljan en de gelijkmaker voor Sassuolo produceerde.

Raspadori werd zeven minuten later zelfs matchwinner toen hij zijn schot via de binnenkant van de paal langs de verbouwereerde Milian-doelman Gianluigi Donnarumma zag vliegen.

De Ligt belangrijk, puntenverlies Inter

Juventus klom dankzij winst op Parma naar de derde plaats, op één punt van Milan. Matthijs De Ligt gaf met het hoofd de assist bij de 1-0 van Alex Sandro en kopte Juve uit een corner naar 3-1.