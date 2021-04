Clubliefde redt voetbalclubs die in financieel zwaar weer zitten

De gift van de supporters kunnen de clubs na een jaar lege stadions goed gebruiken. Alleen is het de vraag of clubs dat appel op supportersliefde kunnen doen; ook supporters hebben vaak financieel een moeilijk jaar achter de rug. Zij moeten nu kiezen tussen hun club en hun portemonnee.

Seizoenkaarthouders van voetbalclubs in het betaald voetbal staan voor een dilemma: na een seizoen met vrijwel geen publiek op de tribunes vragen veel clubs hun supporters af te zien van een tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden. Die tegemoetkoming bestaat uit de terugbetaling van bedragen die vooraf door seizoenkaarthouders zijn overgemaakt, variërend van zo'n 150 euro tot ruim 600 euro per persoon.

Kaarsgaren is niet de enige Feyenoorder die haar club financieel een hart onder de riem steekt. De Rotterdamse club rekent erop dat het van de vijftien miljoen euro die ze supporters schuldig is, maar de helft hoeft terug te betalen.

Dat voetbalclubs in de eredivisie hun supporters actief vragen af te zien van een tegemoetkoming, begrijpt sporteconoom Willem de Boer wel. Voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen onderzocht De Boer welke invloed het coronavirus heeft op de financiën van eredivisieclubs. "Wij denken dat de omzet voor de hele eredivisie 150 miljoen euro terugloopt."

Tegenover die 150 miljoen omzetdaling staan volgens De Boer vijftig miljoen minder uitgaven en vijftig miljoen NOW-steun, de tegemoetkoming in loonkosten. De laatste vijftig miljoen krijgen clubs van sponsors en "vooral fans die massaal achter hun club blijven staan".

'Clubliefde komt bovendrijven'

Toch neemt een deel van de clubs het zekere voor het onzekere. Zij zetten grote campagnes op om supporters over te halen tot financiële steun. Ajax biedt supporters een retro Ajaxjack (niet in de winkel te koop), een borstbeeld en een 'uniek kijkje in de keuken van de club'.

Hoe meer geld de club in kas mag houden, hoe meer cadeaus de seizoenkaarthouder krijgt. Feyenoordsupporters die 'full support' toezeggen, ontvangen een exclusief uitshirt. Willem II-fans krijgen een 'gouden detail' op hun seizoenkaart voor komend jaar.

Niet alle clubs kiezen daar voor: FC Groningen deed onlangs een beroep op de achterban, maar verbindt daar geen beloningen aan. Anne-Geert Pruim hoeft ook geen beloning van zijn club Groningen. Hij zag dit jaar geen enkele wedstrijd. "Maar als mijn club om hulp vraagt, dan bied ik die." Pruim is afgekeurd en leeft daarom van een uitkering. "Het was best wikken en wegen, want die 199 euro kan je ook weer aan iets anders uitgeven, maar uiteindelijk komt de clubliefde bovendrijven."

Geen bezwaar

Pruim en Kaarsgaren zien geen bezwaren in de oproep van hun clubs. "Je kwetsbaar opstellen, vind ik heel wat anders dan supporters misbruiken of je hand ophouden", vindt Pruim. "Mensen mogen gewoon gebruik maken van hun recht op teruggave, maar liever niet." En Kaarsgaren koopt ook volgend jaar weer een seizoenkaart. "Ik hoop weer met zijn allen te kunnen juichen, want ik denk dat ze ons ook echt gemist hebben dit jaar."