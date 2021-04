Rutte: 'Niets vreemds gebeurd in ministerraad', oppositie wil geheime notulen openbaar

Premier Rutte zegt dat er niets onbehoorlijks is gebeurd in de ministerraad waar gesproken is over een feitenrelaas over de toeslagenaffaire. "Bij het opstellen van dat feitenrelaas is niets onoorbaars, vreemds gebeurd", reageerde Rutte vanavond na een gesprek met informateur Tjeenk Willink.

Hij reageert hiermee op de RTL-onthulling dat de ministerraad bewust de Tweede Kamer niet de gewenste informatie wilde geven over de toeslagenaffaire. Dit gebeurde in 2019 en was bedoeld om verantwoordelijke hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

RTL Nieuws, dat veel onderzoek heeft gestoken in de affaire met kinderopvangtoeslagen, heeft een reconstructie gemaakt van hoe er in de ministerraad over deze zaak is gesproken.

Kijk hier zelf naar Ruttes reactie: