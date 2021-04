Oppositie kwaad over verzwijgen informatie, 'Rutte bereid notulen ministerraad vrij te geven'

"De onderste steen moet bovenkomen" (PVV), "Ontluisterend dat volksvertegenwoordigers onder de duim worden gehouden" (PvdA), "Het kabinet is niet bezig met het informeren van de Kamer, maar met het redden van het eigen hachje" (Denk) en "Dit ondergraaft onze volledige democratie" (JA21).

Een greep uit de verontwaardigde reacties van de oppositiepartijen op de RTL-onthulling dat in de ministerraad is afgesproken om de Tweede Kamer niet de gewenste informatie te geven over de toeslagenaffaire. Dit gebeurde in 2019 en het zou een bewuste keuze zijn geweest om verantwoordelijke hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. RTL Nieuws, dat veel onderzoek heeft gestoken in de affaire met kinderopvangtoeslagen, heeft een reconstructie gemaakt van hoe er in de ministerraad over deze zaak is gesproken.

De oppositie wil een brief van het kabinet over de nieuwe onthullingen, een Kamerdebat en de openbaarmaking van de notulen uit de ministerraad. Die brief komt niet meer vanavond. Het onderwerp zal hoogstwaarschijnlijk vrijdag eerst in de ministerraad worden besproken. Ergens volgende week zal de Tweede Kamer er dan mogelijk over debatteren.